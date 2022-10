Séoul et Washington effectuent des manœuvres conjointes dans la mer de l’Est

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et les Etats-Unis mèneront leurs exercices militaires conjoints, aujourd’hui et demain, dans les eaux internationales de la mer de l’Est, séparant la péninsule coréenne et l’archipel japonais, ce afin de renforcer leur capacité de défense conjointe.Selon l’état-major interarmées sud-coréen (JCS), la Marine sud-coréenne déploie son destroyer Munmu le Grand et sa frégate Donghae, tandis que celle américaine mobilise son porte-avions à propulsion nucléaire USS Ronald Reagan qui est de retour, son croiseur lance-missiles USS Chancellorsville ainsi que ses destroyers Barry et Benfold, équipés du système de combat Aegis.Une fois leurs manœuvres de mobilité tactique terminés, les deux Marines accompagneront l’USS Ronald Reagan jusqu’au sud-est de l’île méridionale de Jeju.Pour rappel, ce mastodonte de plus de 100 000 tonnes est revenu dans les eaux internationales de la mer de l’Est alors qu’il avait quitté cette zone après avoir accompli son entraînement précédent avec l’armée sud-coréenne. Le JCS a déclaré que ce retour s’inscrivait dans l’engagement de Washington d’assurer à Séoul de sa dissuasion élargie face à la menace nucléaire de Pyongyang, et que les exercices conjoints permettraient de renforcer la capacité d’opération militaire des deux pays alliés.Par ailleurs, le président sud-coréen a reçu, hier à son bureau, le chef du Commandement de l’Indopacifique de l’armée américaine, John Aquilino, en visite à Séoul. Yoon Suk-yeol a souligné que les exercices avec l’USS Ronald Reagan contribueraient au maintien de la paix dans la péninsule coréenne et en Asie du Nord-est.Le chef de l’Etat sud-coréen a alors demandé à son interlocuteur de coopérer étroitement pour que la dissuasion élargie puisse s’opérer plus efficacement. Aquilino a répondu qu’il reviendrait immédiatement à bord du porte-avion si la Corée du Nord procède à un nouvel essai nucléaire. Avant d’ajouter que l’alliance Corée-USA est plus solide que jamais.