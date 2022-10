Séoul annulerait l’accord militaire intercoréen en cas de nouvel essai nucléaire de Pyongyang

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud envisagerait de mettre un terme à l’accord militaire intercoréen du 19 septembre, signé en 2018, si son voisin du Nord procède à son septième essai nucléaire. Le président de la République Yoon Suk-eyol a déclaré, ce matin, que son administration examinait des mesures à prendre dans ce cas, mais qu’il était difficile de les dévoiler à l’avance.A ce propos, l’un des responsables du Bureau présidentiel de Yongsan a précisé que le gouvernement laisserait ouverte la possibilité d’abroger l’accord militaire intercoréen compte tenu de la situation récente. Et d’ajouter que le ministre de la Défense avait déjà évoqué le contexte global remettant en question l’effectivité de l’accord en question. Sans vouloir préciser davantage officiellement.En effet, lors de l’audit parlementaire de ce mardi, Lee Jong-sup a avoué adhérer à ceux qui demandent de mettre fin à l’entente en question. Selon lui, il n’est pas souhaitable que Séoul respecte seul les engagements de ce texte alors que Pyongyang ne le fait pas. Le ministre a déclaré qu’il étudierait l’effectivité du pacte tout en observant l’intensité des provocations nord-coréennes.Pour rappel, l’accord militaire intercoréen du 19 septembre a été signé à l’issue du troisième sommet entre Moon Jae-in et Kim Jong-un tenu à Pyongyang en 2018. Il prévoit notamment d’installer des zones tampons sur la terre, en mer et dans l’air afin de stopper tous les actes hostiles et éviter tout accrochage militaire accidentel.Au Sud, certains conservateurs prétendent que ce texte est resté lettre morte, tant les provocations nord-coréennes s’enchaînent. Cependant, Séoul n’a jamais renié officiellement l’accord.