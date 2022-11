Un sésime de magnitude 4,1 frappe samedi le centre du pays

Photo : YONHAP News

Un tremblement de terre de magnitude 4,1 a frappé, samedi matin, vers 8h27, le district de Goesan, dans la province de Chungcheong du Nord, situé en plein cœur du territoire. Il s’agit du séisme le plus important enregistré dans le pays depuis le début de cette année.La secousse a été ressentie également dans les provinces avoisinantes, de Gyeonggi, de Gangwon et de Gyeongsang du Nord.L’épicentre se trouvait à 11 km au nord-ouest de Goesan et à 12 km sous la surface. Trois tremblements de terre de moindre ampleur l’avaient précédé et une dizaine de répliques ont été enregistrées après.Vingt-huit secondes après le début du séisme, le gouvernement a envoyé un message d’urgence à tous les téléphones portables des citoyens. Et le ministère de l’Intérieur a déclenché le niveau un de l’alerte sismique. Le président de la République a également ordonné de vérifier les dommages causés par la catastrophe naturelle.Quatorze cas de dégâts matériels ont été recensés, tels que des fissures murales ou la destruction des toitures des maisons.