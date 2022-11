Photo : YONHAP News

Instagram a fait face à une panne d'environ 8h30, qui s’est traduite par des difficultés de connexion et des comptes suspendus ou introuvables à travers le monde.La défaillance s’est produite à 22h30, heure de Séoul. Certains internautes sud-coréens comme étrangers, incapables d'accéder à leur compte se sont plaints de problèmes de connexion. La panne a été réparée à 7h ce matin.D’après Downdetector, une plateforme spécialisée dans le suivi en temps réel sur l’état de divers sites internet et services, le nombre d’incidents signalés a dépassé 7 300 hier vers 23h, soit une demi-heure après l’apparition des premiers bugs.De son côté, le réseau social a reconnu ces problèmes de connexion et a présenté à ses utilisateurs ses excuses pour la gêne occasionnée.