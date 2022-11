L’éclipse lunaire et l’occultation d’Uranus forment un spectacle fantastique

Photo : YONHAP News

Hier soir, l’éclipse totale de la Lune a eu lieu. La pleine lune qui s’assombrissait petit à petit par l’ombre de la Terre, a entièrement tourné au rouge. C’était le moment de l’alignement parfait de la Terre, de son satellite naturel et du Soleil. Ce phénomène était visible à l’œil nu en Corée du Sud à partir de 19h16 pendant une heure et demie.Des écoliers qui sont sortis observer ce paysage formidable étaient étonnés de voir directement le mouvement des astres. Pourtant, ce n’était pas le clou du spectacle. Lorsque l’éclipse lunaire a dépassé le point culminant, cette fois-ci la Lune rougeâtre a dissimulé Uranus. A côté, Mars et Jupiter ont aussi fait leur apparition. Cependant, l’occultation d’Uranus pouvait être observée seulement avec un télescope astronomique.Selon Cho Jae-il, chercheur du Musée national des sciences de Gwacheon, cette éclipse lunaire est spéciale parce qu’elle s’est produite au même moment que l’occultation de la septième planète du système solaire. Ce phénomène n’a lieu qu’une ou deux fois tous les 100 ans. Ces deux derniers siècles, il a été observé à seulement quatre reprises.Le plus récent remonte au 8 octobre 2014, mais il était impossible à percevoir depuis le pays du Matin clair. Le prochain est estimé pour le 10 octobre 2098, mais il ne sera toujours pas observable depuis le sol sud-coréen. Hier, était donc le seul jour où on pouvait l’admirer depuis la Corée du Sud entre l’an 1600 et 2300.Enfin, la prochaine éclipse lunaire est prévue dans trois ans, en septembre 2025, et l’occultation d’Uranus, dans 46 ans. Mais pour voir simultanément ces deux phénomènes astronomiques, il faudra attendre au moins 200 ans.