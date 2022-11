Coupe du monde 2022 : Jungkook va participer à la cérémonie d'ouverture

Photo : YONHAP News

Jungkook, l’un des membres de BTS, se produira lors de la cérémonie d'ouverture de la Coupe du monde de football 2022, qui débutera dimanche prochain au Qatar.D’après l’annonce faite hier par le label du chanteur, Big Hit Music, Jungkook participera aux festivités d’inauguration et figurera sur la bande-son officielle de cet événement sportif planétaire.Cette annonce intervient après l'apparition de rumeurs selon lesquelles les Bangtan Boys joueront un rôle musical central lors de la plus grande compétition de football au monde. Des suppositions dues notamment au déplacement de Jungkook au Qatar le mois dernier.La carrière solo de Jungkook a suscité des critiques élogieuses. Sa collaboration avec Charlie Puth, pour le tube « Left and Right », est remontée à la 37e place pour sa onzième semaine consécutive dans le classement du Billboard Hot 100.