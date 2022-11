La Coupe du monde de football 2022 est lancée

Photo : YONHAP News

La Coupe du monde de football 2022 a débuté, hier, au Qatar avec une belle cérémonie d’ouverture.Jungkook, le cadet du groupe de k-pop BTS, a interprété avec brio « Dreamers », la chanson officielle du Mondial avec le chanteur qatari Fahad Al-Kubaisi devant environ 60 000 spectateurs au stade Al Bayt à Al Khor, à environ 50 kilomètres au nord de Doha, la capitale qatarie. Il s’agit de la première Coupe du monde organisée dans un pays du Moyen Orient et en hiver.Le match d'ouverture qui a suivi, entre le pays hôte et l'Équateur dans le groupe A, s'est soldé par une victoire 2 à 0 de l'équipe sud-américaine. 63 autres matches se dérouleront pendant 29 jours. La finale aura lieu le 18 décembre.Dirigée par l'entraîneur portugais Paulo Bento, la Corée du Sud figure dans le groupe H. Elle entrera dans la compétition par un duel face l'Uruguay jeudi. Ensuite, elle affrontera le Ghana lundi prochain et le Portugal le samedi suivant.Les guerriers de Taegeuk ont pour objectif de se qualifier au moins pour les huitièmes de finale. Cela serait alors une première depuis 12 ans.