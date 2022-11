Séoul rend public le « plan audacieux » à l’égard de Pyongyang

Photo : YONHAP News

Le ministère de la Réunification a dévoilé aujourd’hui les détails du « plan audacieux », la feuille de route de l’administration de Yoon Suk-yeol, à l’égard de la Corée du Nord. Ce projet vise la dénucléarisation, la paix et la prospérité de la péninsule coréenne en créant un environnement où Pyongyang pourra revenir, lui-même, à la table des négociations.Dans le document, Séoul s’est engagé à ne tolérer aucune provocation militaire en s’appuyant sur l’alliance avec Washington, et à reposer la relation intercoréenne sur un système favorable pour les deux pays, basée sur le dialogue. Il a également indiqué ne pas poursuivre une unification par absorption mais fonder le socle de la réunification en paix avec la communauté internationale.Le ministère a présenté la dénucléarisation en trois étapes. Pour la première phase, « les mesures initiales », la Corée du Sud prévoit de mener des projets pour améliorer la vie de la population nord-coréenne comme l’échange des ressources du Nord contre les denrées alimentaires du Sud ainsi qu’un soutien médical.Dans la deuxième étape, « la dénucléarisation effective », le gouvernement sud-coréen fournira une assistance pour développer les infrastructures au nord du 38e parallèle liées à l’électricité, à l’agriculture et à la finance, entre autres. Séoul s’efforcera de dégeler les liens entre Pyongyang et Washington afin de les normaliser à travers un accord de paix si la dernière étape « la dénucléarisation complète » est atteinte. Elle projette également d’initier la maîtrise des armements à cette phase finale, une fois avoir dissipé les tensions militaires et établi une confiance bilatérale.L’exécutif sud-coréen est également prêt à relancer les échanges avec le Nord dans la radio-télévision, la presse et la télécommunication même avant sa dénucléarisation totale, et à résoudre les problèmes humanitaires tels que les familles séparées pendant la guerre fratricide.Un responsable du ministère a affirmé que si le pays communiste reprenait la discussion sur son désarmement nucléaire, Séoul coopérerait étroitement avec la communauté internationale concernant les sanctions imposées à Pyongyang.