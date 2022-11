L’accumulateur électrique deviendra-t-il le « 2e semi-conducteur » de la Corée du Sud ?

Photo : KBS News

Face à la hausse de la demande des voitures électriques, l’industrie de l’accumulateur électrique est en plein essor. La Corée du Sud est avancée dans ce domaine, mais les changements récents risquent de menacer sa position mondiale.Une entreprise sud-coréenne extrait le lithium, matière essentielle pour ce système de stockage de l’énergie? dans un lac salé à Salta en Argentine. Depuis quelque temps, elle se dépêche d’envoyer le lithium au pays Matin clair pour le faire transformer. Car la loi américaine sur la réduction de l'inflation bénéficie seulement aux produits dont plus de 40 % des minéraux sont traités aux Etats-Unis ou dans les pays ayant un accord de libre-échange.Cependant, les sociétés sud-coréennes sont dépendantes de la Chine à 81 % pour la transformation de cette substance. Alors, sans diversifier leurs chaînes d’approvisionnement, elles risquent fortement de perdre en compétitivité aux USA, le plus grand marché de véhicules électriques. Et, la situation pourrait empirer alors que l’Union européenne envisage d’élaborer une loi sur les matières premières visant à réduire la dépendance envers Pékin.Les fabricants de batteries sud-coréens élargissent donc leur partenariat en Australie et au Canada. Or, ce changement n’est pas sans difficulté. Selon Jeong Gwang-ha, docteur du Forum de l'Alliance de l'industrie coréenne (KIAF), l’exploitation des ressources étrangères n’est pas une chose aisée pour les sociétés privées parce qu’elle nécessite une immense somme et le risque d’échouer est important. Il faut aussi obtenir la collaboration du pays pour mener les projets souhaités.Pour soutenir les firmes sud-coréennes dans ce chemin, le gouvernement a décidé de verser 3 000 milliards de wons, soit 2,15 milliards d’euros, sur cinq ans pour le développement des ressources minérales. Lee Chang-yang, le ministre du Commerce, de l’Industrie et de l’Energie, a annoncé ne pas ménager ses efforts pour assurer leur approvisionnement stable.