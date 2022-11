Coupe du monde : la municipalité de Séoul autorise le rassemblement des Diables rouges

Photo : YONHAP News

Les Diables rouges pourront se mobiliser sur la place de Gwanghwamun à Séoul afin d’encourager l’équipe nationale pendant la Coupe du monde de football, qui a démarré dimanche au Qatar.La municipalité de Séoul a autorisé hier soir au club de supporters des guerriers de Taegeuk l’utilisation de cette place située au cœur de la capitale sous quelques conditions : prendre des mesures de sécurité la nuit, gérer la circulation des fans et répondre rapidement aux situations d’urgence.Un peu plus tôt, l’arrondissement de Jongno a renvoyé le plan de gestion de sécurité du rassemblement en raison du manque de dispositifs. Les amateurs de ballon rond ont alors changé l’emplacement de la scène principale pour disperser la foule et a augmenté le nombre du personnel chargé de la sécurité de 150 à 340.L’administration locale a alors donné le feu vert à la version renouvelée à condition d’assurer le passage des véhicules prioritaires, tels que les ambulances, les camions de pompiers ou encore les voitures de police.Au lendemain du drame d’Halloween, des voix s’étaient levées pour s’abstenir de participer à des rassemblements massifs, mais les Diables rouges vont finalement pouvoir se retrouver demain, le 28 novembre et enfin le 3 décembre, dates des matches de la Corée du Sud. 10 000 personnes au maximum y seront présentes.De nombreux supporters sont ravis de cette décision. Lee, un habitant d’Incheon, a déclaré au micro de la KBS qu’en raison de la rareté de la tenue de la Coupe du monde, une fois tous les quatre ans, il est bien de laisser les fans se retrouver pour soutenir l’équipe nationale, le tout sous le contrôle de la police.Afin d’éviter un éventuel accident, la Ville de Séoul gèrera un bureau de contrôle général et fermera l’arrêt de bus à proximité de la place jusqu’à la fin de l’événement. Dans le cas où la foule devient trop dense, le métro de la ligne 5 ne s’arrêtera pas à la station de Gwanghwamun.