Drame d’Itaewon : le PPP change d’avis au sujet de l’enquête parlementaire

Photo : YONHAP News

Le Parti du pouvoir du peuple (PPP) a finalement décidé de participer à l’enquête parlementaire visant à éclaircir la tragédie d’Itaewon, à la suite de la réunion de ses députés.Pourtant, la formation gouvernementale a fait savoir qu’elle n’accepterait pas les réclamations irraisonnables du Minjoo, la première force d’opposition. Elle entend donc négocier la durée et les éléments de l’investigation alors que ce dernier souhaite y inclure le Bureau présidentiel.Quant au Minjoo, il a souligné que cette enquête représente la volonté du peuple, affirmant qu’un million de signatures ont été récoltées en seulement dix jours afin de faire toute la lumière sur la bousculade mortelle. Il compte sélectionner le chef et l’administrateur du comité dédié et achever le plan détaillé cet après-midi pour le faire entériner demain lors de la session plénière de l’Assemblée nationale.Le parti de centre-gauche a affirmé être prêt à modifier la liste des organismes qui seront examinés, excepté le bureau présidentiel.