Les chefs de la diplomatie sud-coréen et kenyan s’entretiennent sur l’élargissement de la coopération

Photo : YONHAP News

Le ministre sud-coréen des Affaires étrangères a reçu hier son homologue kenyan Alfred Mutua. Celui-ci s’est envolé en Corée du Sud, accompagnant le président kenyan William Ruto pour un séjour prévu jusqu’à demain. Park Jin a souhaité que la visite du chef de l’Etat kenyan au pays du Matin clair, une première depuis 32 ans, permette de relever d’un cran les relations amicales des deux pays.L’officiel sud-coréen a indiqué que le Kenya constituait un hub logistique et économique de l’Afrique de l’Est où se sont installées de nombreuses entreprises sud-coréennes. Avant de s’attendre à ce que la collaboration bilatérale s’élargisse dans différents domaines tels que l’économie, l’énergie nucléaire et les échanges humains. Son interlocuteur a pour sa part souligné le rôle de Nairobi en tant que portail vers le continent africain, et a espéré renforcer la coopération dans l’économie, l’agriculture, la santé et l’industrie de défense, entre autres.Park n’a pas oublié non plus de demander le soutien de son homologue pour le projet de Séoul de devenir membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations unies, ainsi que d’accueillir l’Exposition universelle de 2030 à Busan.En ce qui concerne le dossier nord-coréen, le haut diplomate sud-coréen a affirmé que les provocations de Pyongyang d’un niveau sans précédent exacerbent les tensions dans la péninsule coréenne. En réponse, Mutua a affiché son inquiétude sur ce sujet et a partagé la nécessité de mobiliser la communauté internationale afin d’y faire face.