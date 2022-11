Début d'une grève illimitée des routiers

Photo : YONHAP News

Des routiers ont entamé aujourd’hui une grève générale illimitée à l’appel du syndicat de solidarité des chauffeurs de marchandises. Une mobilisation qui sera suivie vraisemblablement par quelque 25 000 de ses membres. Un nombre considérable de non-syndiqués devraient les rejoindre eux aussi.Les grévistes revendiquent l’installation permanente du système dit de tarif minimum garanti pour le fret, un dispositif qui doit expirer le mois prochain après trois ans d’application, ainsi que l’élargissement de la liste des marchandises pouvant en bénéficier.Pourtant, le gouvernement se contente de leur proposer une prolongation de trois ans du mécanisme en question, sans promettre d’étendre son application à d’autres produits.Si seulement 6 % de l’ensemble des chauffeurs poids lourd ont adhéré au syndicat, leurs activités concernent les filières phares comme le ciment, les containers ou l’acier. Leur action collective risque donc de provoquer des perturbations dans la logistique. Mais en ce premier jour de débrayage, la situation est quasi-normale dans les 12 grands ports du pays.Leur grève, menée en juin, un mois après la prise de fonctions de Yoon Suk-yeol, aurait coûté quelque 2 000 milliards de wons, soit plus de 1,4 milliard d’euros.L’exécutif et les industries touchées par le mouvement se mobilisent pour minimiser l’impact. L’association pour le commerce international (KITA) a mis en place une cellule d’urgence afin d’éviter la possible pagaille dans les transports des produits à expédier vers l’étranger. Le gouvernement prend lui aussi des mesures d’urgence. Il envisage de faire appel à l’armée pour débloquer la situation.Le Premier ministre Han Duck-soo a appelé aujourd’hui à la retenue des grévistes, et ce en considération de la gravité des conditions économiques actuelles. Et son ministre des Transports Won Hee-ryong leur a demandé de revenir sur leur refus. Il a promis d’imposer un ordre de reprise de leur travail, le cas échéant. Selon la loi concernée, en cas d’infraction de l’ordre en question, ses auteurs sont passibles d’une peine de prison ou d’une amende allant jusqu’à trois ans et 30 millions de wons, soit 21 600 euros, respectivement.