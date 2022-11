COVID-19 : le 1er vaccin sud-coréen semble être un échec

Photo : YONHAP News

Les doses de SKYCovione, le premier vaccin sud-coréen contre le COVID-19 développé par SK Bioscience, risquent d'être détruites. La raison : le taux d’administration du sérum de première génération (1re et 2e injections) a dépassé 95 % en Corée du Sud et les vaccins bivalents, efficaces aux multiples variants et donc préférés aujourd’hui, sont déjà sur le marché.Rappelons que le gouvernement avait fait un préachat de dix millions de doses de SKYCovione, avant de s'en voir fournir 610 000 en septembre dernier. Il lui reste donc environ 9,4 millions à recevoir, qui seront très probablement inutiles.En effet, face à la baisse de la demande en vaccins de première génération, Pfizer et Moderna ont fabriqué une version améliorée de leur produit existant, alors que SK Bioscience ne l'a pas encore mise en point.Contrairement aux vaccins à ARN messager, celui sud-coréen s'appuie sur une technologie de nanoparticules associées à des protéines recombinantes. Il était ainsi voué à un meilleur accueil, comparé aux équivalents à ARN messager. Mais cet atout n'a pas su donner l'effet escompté, dans un pays où plus de neuf habitants sur dix ont déjà reçu les deux premières doses et l'arrivée de vaccins bivalents est annoncée.Quant au bilan, la Corée du Sud a recensé ces dernières 24 heures, 59 089 nouveaux infectés, dont 55 importés. La tendance est donc à une légère hausse, avec 3 652 de plus en glissement hebdomadaire et quasiment autant par rapport à il y a deux semaines.Le nombre de cas graves a atteint 437 et le taux d'occupation de lits en réanimation est de 32,1 %. Avec 59 nouveaux décès, le nombre total de victimes liées au coronavirus a atteint 30 223, alors que le taux de létalité est de 0,11 %.Les personnes âgées de 80 ans et plus ont représenté à peu près 60 % des morts, suivis par les septuagénaires (22,84 %) et les sexagénaires (11,48 %).