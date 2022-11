Coupe du monde : les ressortissants sud-coréens à Doha prêts pour soutenir les guerriers de Taegeuk

Photo : YONHAP News

Le premier match de la Corée du Sud pour la Coupe du monde de football 2022 aura lieu ce soir face à l’Uruguay au stade Education City à Al Rayyan, au Qatar.Les sud-Coréens expatriés dans ce pays du Moyen-Orient, tout comme les Diables rouges qui ont parcouru 7 000 km de Séoul à Doha, sont tous prêts à encourager les guerriers de Taegeuk.Des dizaines de ressortissants, tous vêtus du fameux T-shirt rouge, marqué de la tête de tigre, se sont réunis pour organiser les préparatifs des activités de soutien. Ils seront armés de petits gongs musicaux traditionnels et de drapeaux nationaux, pour scander « Dae-han-min-kuk », la République de Corée en français.Kang Myeong-young, un ressortissant sud-coréen vivant au Qatar, a confié au micro de la KBS que les supporters vont s'unir pour soutenir l'équipe nationale pour qu'elle se qualifie d'abord en 8e de finale, ensuite en quart, voire au match final.La délégation des Diables rouges est arrivée au Qatar, toujours pleine d’énergie malgré les neuf heures de vol. Elle veut encourager les athlètes compatriotes et, en particulier, Son Heung-min, la superstar du pays et attaquant de Tottenham, qui s’est fait récemment opérer.« Le peuple sud-coréen s'inquiète de l'état de santé de Son. Mais on est convaincu que rien ne peut affaiblir sa persévérance et que les guerriers de Taegeuk feront tout pour gagner. ». C’est ce qu’a assuré Hong Seok-ki, membre justement du club des Diables rouges.Le match dans les tribunes sera ainsi sûrement acharné entre les fans sud-coréens et uruguayens.Après la rencontre, les supporters sud-coréens défileront ensemble avec les associations coréanophiles locales dans les rues de Doha, en vue de présenter la culture du pays du Matin clair.