Prolongation automatique du GSOMIA entre Séoul et Tokyo

Photo : YONHAP News

Le GSOMIA entre la Corée du Sud et le Japon a été prolongé d’un an, donc jusqu’au 22 novembre 2023. Cet accord d’échanges de renseignements militaires l’est automatiquement, si l’un des deux voisins n’annonce pas par écrit son intention de le rompre avant 90 jours au plus tard de son expiration. Le pacte a ainsi été reconduit à six reprises depuis sa conclusion en 2016.En août 2019, le gouvernement sud-coréen d’alors avait un moment décidé d’en sortir, en représailles au renforcement du contrôle des exportations vers la Corée du Sud des produits indispensables à la fabrication de microprocesseurs. Une mesure imposée un mois plus tôt par Tokyo. En novembre, Séoul a accordé un sursis à l’accord, à l’issue d’une négociation bilatérale.Pourtant, l’Archipel n’a toujours pas retiré son contrôle des expéditions vers le pays du Matin clair. Dans ce contexte, l’administration de Yoon Suk-yeol continue de préconiser la « normalisation » du GSOMIA.