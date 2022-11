Travail forcé : nouvelle réunion diplomatique Séoul-Tokyo

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et le Japon ont organisé hier, cette fois à Tokyo, une nouvelle réunion diplomatique à laquelle ont participé les directeurs généraux concernés de leur ministère respectif des Affaires étrangères. La première depuis le 11 octobre.La sud-Coréenne Seo Min-jeong, nommée à son poste il y a à peine trois jours, et son homologue japonais Takehiro Funakoshi, ont échangé sur les sujets de préoccupation majeurs des deux pays. Ils ont alors cherché à accélérer les consultations bilatérales, comme l’ont souhaité Yoon Suk-yeol et Fumio Kishida lors de leurs deux récentes entrevues, la première à New York en septembre et la seconde à Phnom Penh le 13 novembre.La question de l’indemnisation des victimes sud-coréennes du travail forcé imposé par le Japon du temps de la colonisation a dominé leur conversation. Les deux parties ont affiché leur convergence sur la nécessité d’y trouver au plus vite une solution et de réchauffer leurs relations plombées par cet épineux dossier.A ce propos, les deux voisins ont avancé hier deux propositions reflétant la position des anciens travailleurs forcés, la décision de la justice sud-coréenne, qui avait sanctionné, en 2018, les entreprises nippones concernées à les dédommager, ou encore les mesures que l’archipel doit prendre. Cependant, un accord avant la fin de l’année semble compliqué.