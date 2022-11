Le gouvernement envisage d’abaisser ses prévisions de croissance pour 2023

Photo : YONHAP News

Le gouvernement doit dévoiler, le mois prochain, sa politique économique et ses perspectives de croissance pour l’année prochaine. En attendant, le ministère de l’Economie et des Finances semble s’apprêter à noircir le tableau.De fait, il étudie la possibilité de revoir à la baisse ses prévisions de croissance nationale, à moins de 2 %. En juin dernier, l’exécutif avait prévu une hausse du PIB de 2,5 % l’an prochain.Son pessimisme repose sur l’approfondissement de la crise dite complexe, due à l’augmentation combinée des taux d’intérêt, de ceux de change entre le won sud-coréen et le dollar américain et de l’inflation. L’inquiétude grandit aussi au sujet de l’exportation, le principal moteur de la croissance, ainsi que de la demande intérieure, qui était pourtant remontée au fur et à mesure que le COVID-19 est devenu endémique.Les principales institutions financières sud-coréennes et internationales, telles que la Banque de Corée (BOK) et l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), ont d’ores et déjà abaissé leurs pronostics de croissance sud-coréenne pour l’année prochaine. Selon elles, le produit intérieur brut (PIB) du pays du Matin clair devrait progresser de moins de 2 %.L’administration de Yoon Suk-yeol ne compte, en revanche, pas réviser sa prévision de recettes fiscales pour l’année prochaine. Lorsqu’il a présenté en septembre à l’Assemblée nationale son projet de budget 2023, elle a estimé que celles-ci devront dépasser 400 000 milliards de wons, soit plus de 287 milliards d’euros.