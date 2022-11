Kim Jong-un fait de nouveau une apparition publique avec sa fille

Photo : YONHAP News

Le dirigeant nord-coréen a assisté à une séance photo avec des personnes qui ont contribué à développer le missile balistique intercontinental (ICBM), de type Hwasong-17, tiré le 18 novembre dernier, en soulignant l’importance de renforcer la capacité nucléaire. Y étaient présents les scientifiques et les techniciens qui ont participé au développement et au lancement de l’engin.Un visage attire également l’attention. Il s’agit de celui de Kim Chu-ae, la fille de Kim Jong-un. Lors du dernier tir de Hwasong-17, la première fois où elle a été aperçue, la fillette était en tenue décontractée. Mais pour cette occasion, elle portait un manteau noir avec une coiffure plus élégante et ressemblait ainsi à sa mère. Son appellation a également été relevée d’un cran, passant d'« enfant bien-aimé » à « enfant précieux ».Par ailleurs, les participants ont prêté serment de fidélité à l’homme fort de Pyongyang et à sa famille en appelant le Hwasong-17 « l’arme la plus forte au monde ». De son côté, le leader nord-coréen a qualifié ce missile d’« incarnation de la force stratégique » en réaffirmant sa volonté de consolider et d'étendre les forces de dissuasion nucléaire.Kim III a également saisi cette occasion pour récompenser 106 militaires en promouvant le directeur de l’Institut de la science de la défense, Jang Chang-ha et le vice-directeur du bureau de l’armement, Kim Jong-sik au rang de général d’armée.Ce n’est pas tout. Le pas de tir mobile de l’ICBM a également reçu une médaille et une décoration avec le titre de « héros ».En réponse, l'armée américaine a envoyé un message d'avertissement à la Corée du Nord en révélant l'entraînement au sol de huit bombardiers stratégiques B-2 capables de charger des armes nucléaires.