Pyongyang vante ses capacités militaires renforcées après la proclamation de son statut de puissance nucléaire

Photo : YONHAP News

Aujourd’hui, le 29 novembre, cela fait cinq ans jour pour jour que la Corée du Nord a déclaré avoir réalisé son objectif de devenir un Etat nucléaire. L’occasion pour elle de vanter le renforcement de ses capacités militaires.Dans un article publié dans ses colonnes, le Rodong Sinmun a fait l’éloge des armes « pleinement chargées de détermination à se venger de ceux qui oseront porter atteinte à notre dignité et à notre souveraineté, et à les détruire ».L’organe officiel du Parti des travailleurs, au pouvoir, a alors mentionné notamment le missile balistique intercontinental (ICBM), de type « Hwasong-17 », lancé le 18 novembre. Le journal l’a qualifié d’engin « créé par les propres moyens du pays communiste et représentant sa force, sa sagesse et ses technologies ».A propos de l’armée, qui a organisé en avril un grand défilé militaire pour son 90e anniversaire, le média d’Etat a salué la perfection de ces troupes d’élite, de la tête aux pieds. Il a également évoqué le fait que lors de cette parade, le pays communiste a présenté ses dernières armes sophistiquées.Le Rodong Sinmun a en même temps énuméré les déplacements de Kim Jong-un liés à la défense nationale pour cette année, en le qualifiant de héros exceptionnel.