Météo : pluie, nuages et grand écart de températures ce mardi

Photo : YONHAP News

Le temps n’est plus propice aux balades en Corée du Sud. Les conditions météorologiques se sont sensiblement dégradées depuis deux jours. Aujourd’hui encore, la pluie a été au rendez-vous dans la matinée. Les averses se sont ensuite calmées sauf dans le sud-est. Les autres régions ont été très nuageuses.Du côté des températures, un important écart a été observé entre le nord et le sud. Dès la matinée déjà, la moitié inférieure affichait plus de 10°C de différence avec 17°C à Busan et 18°C sur l’île méridionale de Jeju. A contrario, Séoul n’était alors qu’à 8°C. Au nord, Gangneung fait office d’exception avec des valeurs matinales de l’ordre de 15°C. Ces températures n’ont quasiment pas évolué dans l’après-midi.Par ailleurs, le choc thermique avec demain va être violent. En effet, Météo-Corée a émis pour la première fois de la saison une alerte de vague de froid pour la plupart des régions du pays. Moins de 15 à 20 degrés sur le mercure et des températures négatives sur quasiment tout le territoire, avec -7°C notamment à Séoul, sont attendus.