La production industrielle baisse de 1,5 % en octobre

En octobre dernier, la production industrielle de la Corée du Sud a baissé de 1,5 % en glissement mensuel. Il s’agit du quatrième rétrécissement d’affilée depuis juillet dernier et de la plus grande perte en 30 mois.Les industries minières et manufacturières et les secteurs tertiaires se sont tous contractés. Notamment, les voitures ont décru de plus de 7 %. Les équipements, y compris les semi-conducteurs, ont diminué eux aussi de près de 8 %. Le secteur des services a baissé de 0,8 %, la plus grosse chute en 22 mois.La consommation a reculé également. Les ventes au détail, qui avaient rebondi en août, ont baissé cette fois-ci de 0,2 %, pour le deuxième mois de suite. Pour cause : la régression des ventes de vêtements et des biens, tels que les voitures.Le gouvernement a analysé que, sur fond de détérioration de la situation liée aux exportations et aux investissements, la consommation intérieure se rétablit lentement et les incertitudes économiques s’accumulent.