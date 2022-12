Grève des routiers : échec de la 2e négociation avec le ministère des Transports

Photo : YONHAP News

La grève des routiers se poursuit depuis une semaine. Leur deuxième négociation avec le ministère des Transports, tenue hier, s'est soldée par un échec en moins de trois quarts d'heure, chaque partie campant sur ses positions.Won Hee-ryong, le ministre des Transports, a annoncé que ce genre de rencontre n'avait pas de sens, avant d'avertir sur le possible refus des pourparlers avec les grévistes.Déjà hier, le gouvernement a envoyé l'ordre de retour au travail aux 445 transporteurs de ciment. De son côté, le syndicat de solidarité des chauffeurs de marchandises a réaffirmé sa volonté de poursuivre le débrayage. Il a ensuite dénoncé la procédure illégale employée pour cet envoi, effectué via texto sans accord préalable du destinataire.La grève ainsi prolongée provoque des dommages aux industries du pays. Les préjudices essuyés par le secteur du ciment ont atteint 95,6 milliards de wons, l'équivalent de 70,3 millions d'euros. Selon l'association des cimentiers, le manque à gagner dépassera celui enregistré lors de la grève générale en juin dernier. Six sites de dépôt de béton sur dix ont interrompu leurs activités.Cependant, la quantité de ciment transportée, qui avait chuté jusqu'à moins de 10 % du temps normal, a retrouvé un niveau de l’ordre de 25 %, grâce à la participation des routiers non syndiqués.Dans ce contexte, les stations-service commencent à manquer de stock. Bien qu'au niveau national, il reste de l'essence pour huit jours et du diesel pour dix, vingt-six d’entre elles sont déjà hors-service. Le gouvernement a ainsi annoncé que l'ordre de retour au travail pourrait également être appliqué à d'autres catégories d'articles tels que le pétrole raffiné, l'acier ou les containers.Quant aux propriétaires de six catégories de marchandises à transporter, dont le ciment, ils ont appelé les grévistes à reprendre le volant.Choo Kyung-ho, le vice-Premier ministre à l'Economie, a lui aussi demandé l'arrêt immédiat du débrayage lors d'une réunion avec des PME. Et d'ajouter qu'il fera de son mieux pour minimiser les dommages des entreprises et qu’il s’engage à condamner les actes illégaux des grévistes.