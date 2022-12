Sommet entre les présidents sud-coréen et vietnamien, le 5 décembre à Séoul

Photo : YONHAP News

Le président vietnamien Nguyen Xuan Phuc est attendu à Séoul le 4 décembre pour une visite d’Etat de trois jours. Le lendemain, Yoon Suk-yeol le recevra pour un sommet.Leur tête-à-tête sera précédé par une cérémonie officielle d’accueil et un entretien élargi qui réunira cependant un nombre restreint de participants des deux côtés, et suivi par un dîner d’Etat.A en croire le siège de la présidence de la République sud-coréenne, les deux dirigeants devront échanger sur la coopération entre leurs pays en matière de préoccupations bilatérales. Il s’agira en particulier de la sécurité, de l’économie, des échanges de visites ou encore des dossiers régionaux et internationaux.Le Bureau présidentiel de Yongsan a tenu à rappeler que le Vietnam est un partenaire pivot de la stratégie indopacifique de la Corée du Sud et de son initiative de solidarité avec l’Asean, l’Association des nations de l’Asie du Sud-est. La venue de son leader sera donc une opportunité importante pour porter les relations entre les deux Etats au niveau de partenariat global et stratégique, et pour renforcer davantage la collaboration avec l’Asean.Sachez que cette année marque le 30e anniversaire de l’établissement des relations Séoul-Hanoï. Nguyen Xuan Phuc est le premier dirigeant à effectuer une visite d’Etat dans le pays du Matin clair depuis l’entrée en fonction de Yoon Suk-yeol, en mai dernier.