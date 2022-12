Exposition universelle 2030 : Han Duck-soo promeut la candidature de Busan au Ghana

Photo : YONHAP News

Le Premier ministre sud-coréen effectue la dernière étape de sa tournée en France et en Afrique afin de promouvoir la candidature de Busan pour l’organisation de l’Exposition universelle de 2030. Han Duck-soo est arrivé, jeudi soir, à Accra, la capitale du Ghana.Han va y effectuer une visite officielle de trois jours. C’est la première fois qu’un chef du gouvernement ou de l’Etat sud-coréen se rend dans ce pays africain.Durant son déplacement, le Premier ministre sud-coréen devrait s’entretenir avec le président ghanéen Nana Akufo-Addo. Les deux hommes devraient discuter des mesures à prendre pour élargir la coopération bilatérale qui célèbre le 45e anniversaire des relations diplomatiques cette année.A cette occasion, Séoul devrait se pencher sur plusieurs dossiers d’actualité à Accra et dans d’autres régions-clés du monde avec le Ghana qui occupera l’un des dix sièges des membres non permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies (Onu) jusqu’à l’année prochaine.De plus, comme le pays d’Afrique de l’Ouest fait partie des nations membres du Bureau international des expositions (BIE), Han va l’appeler à voter pour Busan, la première ville portuaire sud-coréenne, dans son objectif d’être la ville d’accueil de l’Exposition universelle de 2030.Par ailleurs, le Premier ministre sud-coréen devrait rencontrer aussi le secrétaire général de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf).