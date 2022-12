Coupe du monde : la Corée du Sud rencontre ce soir le Portugal

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud va-t-elle pouvoir se qualifier en huitième de finale de la Coupe du monde 2022 au Qatar ? Le destin des guerriers de Taegeuk doit se décider, dans la nuit de vendredi à samedi, lors de leur dernier match du groupe H contre le Portugal, au Stade Education City à Al Rayyan.La sélection portugaise, 9e au classement Fifa, a déjà validé son ticket mais souhaitera sûrement conserver sa première place de la poule, pas encore acquise. Les coéquipiers de Son Heung-min, par contre, doivent à tout prix gagner contre leurs adversaires lusitaniens et espérer un concours de circonstances favorable dans le match Ghana-Uruguay afin de ne pas faire leur bagage. Depuis le début du Mondial, ils ont fait, rappelons-le, un match nul 0 à 0 face à la Celeste et ont été battus 3 à 2 par les Black Stars.L’entraîneur de l’équipe nationale sud-coréenne, Paulo Bento, qui est d’origine portugaise, a estimé que la Seleção est l’une des équipes les plus puissantes de l’histoire. Le match s’annonce donc difficile, d’autant plus que le « monstre de la défense » Kim Min-jae n’est toujours pas rétabli de sa blessure. On ne sait pas encore non plus si Hwang Hee-chan, absent lors des deux premières rencontres, pourra prendre part à ce match capital. Pourtant de l’avis des commentateurs sportifs, il ne faut pas perdre espoir car certains Portugais sont blessés ou moins en forme. Et la Corée du Sud peut compter sur Lee Kang-in, doté d’un « pied gauche doré », et de Cho Gue-sung, auteur d’un doublé en trois minutes face au Ghana.A minuit, les Diables rouges vont donc regarder le match décisif en criant une fois de plus haut et fort Dae-han-min-guk !