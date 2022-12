Les cheminots retirent leur préavis de grève

Photo : YONHAP News

Le pire a été évité. L’union syndicale des cheminots de Corée (KRWU) avait déposé un préavis pour lancer une grève générale dès 9h ce matin. Elle l’a finalement retiré suite à un accord trouvé avec la direction du Korail, l’équivalent de la SNCF en France. Les négociations intensives ont débuté hier soir et se sont terminées vers 4h30. En conséquence, les trains circulent normalement sur les rails sur tout le territoire.Les cheminots avaient formulé plusieurs demandes : d’augmenter le salaire mensuel de 187 000 wons, soit l’équivalent de 137 euros, de rendre le système de promotion plus transparent avec l’introduction de points bonus, de maintenir les critères actuels sur les primes, ainsi que d’exclure des coûts de la main d’œuvre le montant augmenté de la rémunération suite à la décision par la Justice sur le versement du salaire régulier. Ce dernier problème de comptabilisation constitue la plus grande pierre d’achoppement.Face aux syndiqués, la direction de l’entreprise publique de chemin de fer refusait la hausse réclamée en soulignant que le ministère des Finances a plafonné à 1,4 % l’augmentation du salaire dans les organismes publics. Elle s’opposait aussi à d’autres demandes en évoquant les lignes directrices imposées par le ministère. Son obstination a poussé la KRWU à prévoir une grève générale qui aurait été la première en trois ans depuis novembre 2019.Finalement, les deux parties ont trouvé un terrain d’entente in extremis, même si cet accord provisoire doit être validé par les cheminots syndicalistes. En ce qui concerne la plus grande pomme de discorde, elles se sont mises d’accord pour résoudre le problème de comptabilisation lié au verdict de la Justice de façon progressive pendant trois ans.Par ailleurs, la direction du Korail a promis d’augmenter les effectifs chargés de connecter et déconnecter les rames de trains au dépôt, ce de sorte que trois personnes puissent former une équipe de travail, contre deux actuellement. Il s’agit de renforcer la sécurité des travailleurs concernés suite à la mort d’un cheminot survenue, le 5 novembre dernier, à la gare d’Obong à Uiwang dans la province de Gyeonggi.Par contre, le syndicat et la direction sont convenus de remettre à plus tard les négociations sur d’autres dossiers tels que l’externalisation de l’entretien des wagons au secteur privé, la restructuration de l’entreprise et la réduction du personnel, parce que le gouvernement n’a pas encore annoncé ses plans concrets en la matière.Les cheminots se seraient montrés plus conciliants notamment à cause des autres mouvements sociaux qui peuvent influencer l’opinion publique à leur encontre. Pour rappel, les routiers poursuivent leur grève illimitée depuis une semaine, ce qui perturbe les réseaux de la logistique dans tout le pays, tandis que le syndicat de Seoul Metro a mis fin à son débrayage hier après avoir trouvé un accord, en un seul jour, avec la direction de l’entreprise.