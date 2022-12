Photo : YONHAP News

Le prodige sud-coréen du piano Lim Yun-chan continue de faire parler de lui. En juin dernier, il s’est imposé à l'issue de la 16e édition du prestigieux concours Van Cliburn, qui s’est déroulé au Texas aux Etats-Unis. Il est le plus jeune lauréat de l'histoire de la compétition.Sa prestation d’alors a été sélectionnée par le New York Times (NYT) parmi les dix interprétations classiques impressionnantes de l’année. De fait, c’est le critique de musique classique du journal américain, Zachary Woolfe, qui a mentionné la performance virtuose du pianiste de 18 ans dans un article spécial.Lim avait joué le troisième Concerto pour piano de Rachmaninov en finale et les Etudes d'exécution transcendante de Liszt pour la demi-finale.Le critique américain a salué notamment l’enthousiasme de l’artiste pour sa prestation, une expression poétique, une maturité et une confiance en lui-même incroyables.