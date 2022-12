Coupe du monde : le métro de Séoul va circuler jusqu’à 3h du matin pour les Diables rouges

Photo : YONHAP News

L’horaire tardif et le temps glacial n’empêcheront pas les supporters de l’équipe nationale de football de descendre dans la rue pour crier Dae-han-min-guk.A Séoul, environ 15 000 Diables rouges vont se retrouver encore ce soir sur la place de Gwangwhamun afin d’encourager Son Heung-min et ses coéquipiers qui vont affronter le Portugal. La sécurité va alors être renforcée à plus de 850 hommes.Comme le match va se terminer vers 2h du matin, beaucoup parmi les supporters vont avoir du mal à rentrer chez eux. La municipalité de Séoul a alors décidé de faire circuler le métro jusqu’à 3h du matin. Mais attention ! Cela ne concerne que les lignes 2, 3 et 5. Et afin de prévenir les bousculades dans les quatre stations près du lieu de rassemblement, près de 50 agents de sécurité vont y être dépêchés.Des mesures pour faire face au grand froid ont également été préparées. A l’ouest de la statue du roi Sejong le Grand, d'imposantes tentes équipées de chauffage seront installées. Une équipe de secouristes sera là afin de soigner ceux qui ont des problèmes en raison de la baisse des températures. Chacun devra aussi prendre soi-même des précautions. Doudoune, bonnet, écharpe et gants. Ce soir, il faudra bien s’armer pour ne pas tomber malade.