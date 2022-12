Meurtre d'un fonctionnaire : Suh Hoon en état d’arrestation

Photo : YONHAP News

L’ancien conseiller à la sécurité nationale de la Maison bleue, Suh Hoon, a été arrêté samedi matin dans le cadre du meurtre d’un fonctionnaire sud-coréen par les soldats nord-coréens en mer Jaune. Un mandat d’arrêt a été demandé plus tôt par le Parquet, de peur qu’il détruise des preuves compte tenu de la gravité du crime et de son statut social et le tribunal a fini par valider la délivrance.Suh est soupçonné d’avoir voulu dissimuler ce meurtre et ordonné de supprimer les renseignements relatifs lors d’une réunion ministérielle qui s’est tenue le 23 septembre 2020, au lendemain de la mort de Lee Dae-jun.Tout au long de l’interrogatoire, le prévenu a nié toute accusation, indiquant qu’il n’avait pas interagi dans l’affaire afin de faire croire que le fonctionnaire avait fait défection au Nord volontairement, ni avait demandé d’effacer les données relatives à ce dossier. Et d’ajouter qu’il n’avait aucun intérêt à le faire.Même si le Parquet concentre son enquête sur l’ancien secrétaire présidentiel pour le moment, l’ex-chef de l’Etat Moon Jae-in n’est toujours pas exclu de son collimateur car le poste de Suh est étroitement lié au président.Mais au vu de l’impact politique d’interroger un ancien locataire de la Maison bleue, le ministère public devrait d’abord convoquer Park Jie-won l’ex-patron du Service national de renseignement (NIS).