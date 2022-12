Coupe du monde : Yoon Suk-yeol salue les efforts de l’équipe nationale

Photo : YONHAP News

Le président de la République et son Premier ministre ont tous deux encouragé l’équipe nationale après son élimination de la Coupe du monde 2022 au Qatar.Dans un message posté sur les réseaux sociaux aussitôt après la fin du match face au Brésil aujourd’hui au petit matin, Yoon Suk-yeol a félicité les efforts des 26 joueurs, dont le capitaine Son Heung-min, de leur sélectionneur Paulo Bento ainsi que du staff. Le chef de l’Etat a tenu à rendre hommage à certains d’entre eux qui ont donné leur maximum malgré leur blessure.Pour le président Yoon, l’exploit dramatique de toute l’équipe a uni les sud-Coréens et il n’y aura désormais plus d’obstacle insurmontable pour les guerriers de Taegeuk. Le dirigeant a ensuite ajouté que le challenge se poursuivrait et espéré pouvoir revivre une performance pareille dans quatre ans.De son côté, le chef du gouvernement a lui aussi publié un mot sur les réseaux sociaux. Han Duck-soo y a exprimé sa gratitude et sa fierté envers tous les membres de la sélection nationale. Selon lui, c’est un miracle qu’ils réussissent à se qualifier de nouveau pour les huitièmes de finale et ils ont donné de l’espoir et une grande consolation à leurs compatriotes, indépendamment de leur victoire ou de leur défaite.