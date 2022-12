Sommet sud-coréano-vietnamien : Yoon Suk-yeol et Nguyen Xuan Phuc échangent sur la sécurité économique

Photo : YONHAP News

Le président sud-coréen s’est entretenu hier avec son homologue vietnamien, en visite d’Etat à Séoul. Yoon Suk-yeol et Nguyen Xuan Phuc ont échangé notamment sur les moyens de renforcer la coopération en matière de sécurité économique.Dans un communiqué de presse publié à l’issue de leur sommet, Yoon a annoncé que Séoul établirait des relations de partenariat global et stratégique avec Hanoï pour ouvrir une nouvelle ère des deux pays. Et d’ajouter que lui et son hôte avaient signé plusieurs documents de coopération en ce sens.Selon le dirigeant sud-coréen, les deux nations se sont engagées à chercher ensemble les moyens concrets de collaboration en matière d’exploitation des terres rares du Vietnam, et à élargir aussi leur coopération dans les autres domaines : les industries de pointe et de l’armement, les finances, les TIC, les infrastructures, la santé ou encore l’énergie.Sur le dossier nucléaire et balistique de Pyongyang, les deux hommes se sont accordés à dire qu’il s’agit de la menace la plus urgente de la région. Ils ont d’emblée promis de travailler main dans la main pour amener la communauté internationale à y donner une réponse unie.Le locataire du Bureau présidentiel de Yongsan a également souligné la nécessité d’une étroite collaboration avec le Vietnam, qui joue actuellement le rôle de coordinateur des relations entre le pays du Matin clair et l’Association des nations de l’Asie du Sud-est (Asean), et ce bien entendu afin de renforcer la coopération avec l’Asean et les Etats littoraux du Mékong.Le président Yoon a saisi l’occasion pour solliciter le soutien de Hanoï à la candidature de Busan, la deuxième ville de Corée du Sud, pour l’Exposition universelle de 2030. Le dirigeant vietnamien a alors répondu que son pays l’envisagerait favorablement.Nguyen Xuan Phuc a confirmé que les deux nations s’étaient engagées à élargir leur coopération dans diverses filières. Il a par ailleurs invité son homologue sud-coréen à effectuer une visite dans son pays.Le tête-à-tête des deux leaders a été suivi par un dîner de gala, qui a eu lieu dans la salle réservée aux hôtes d’Etat de la Cheongwadae, l’ex-palais présidentiel. C’est la première fois depuis l’investiture du président Yoon qu’un événement national s’y est tenu.