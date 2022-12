Pyongyang impute aux exercices sud-coréano-américains la responsabilité de ses tirs d’artillerie

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a annoncé avoir donné l’ordre de lancer ses obus vers sa voisine du Sud en le justifiant par les exercices conjoints de tirs Séoul-Washington.Selon l’information relayée aujourd’hui par l’agence de presse officielle du pays communiste KCNA, le porte-parole de l’état-major général de son armée populaire a affirmé aujourd’hui avoir observé que les « ennemis » effectuent, hier et ce matin, les exercices de tirs de lance-roquettes et d'obusiers près du front. Du coup, l’état-major a ordonné à toutes les troupes concernées de redoubler de surveillance et de tirer des obus.Pyongyang a également demandé aux « ennemis » d’arrêter immédiatement leurs actions militaires provocatrices près des zones frontalières.De fait, les autorités militaires de Séoul et Washington poursuivent depuis hier leurs exercices de tirs aux alentours de Cheorwon, en y mobilisant des lance-roquettes multiples (MLRS) et des obusiers automoteurs K-9.Hier après-midi, le régime de Kim Jong-un a tiré pas moins de 130 obus d’artillerie vers les zones tampons maritimes au large des côtes est et ouest de la péninsule, et ce en violation de l’accord militaire intercoréen du 19 septembre 2018. Il a alors prétendu qu’il s’agissait de tirs de sommation contre les deux alliés. Et ce matin encore, plusieurs dizaines d'obus ont été lancés vers la même zone, mais cette fois seulement en mer de l'Est.A Séoul, le ministère de la Réunification estime que le royaume ermite continuera pour le moment à réagir militairement aux entraînements de l’armée sud-coréenne.