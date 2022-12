COVID-19 : la levée du port du masque envisageable début 2023

Photo : YONHAP News

Le gouvernement mettra en place des critères sur la levée de l’obligation du port du masque en intérieur à la fin de l’année. C’est ce qu’a fait savoir hier le Premier ministre devant les journalistes au sein du complexe gouvernemental de la ville de Sejong.Han Duck-soo a affirmé avoir ordonné à examiner cette question à l’avance, mais cette mesure devrait être prise après la période de recrudescence en hiver. Il prévoit de mener une discussion le 15 décembre et de détailler les conditions le 23.Les experts estiment qu’on pourra enlever le masque dans un lieu clos autour de fin janvier. Le dispositif peut s’appliquer différemment dans chaque région et les établissements vulnérables.Côté bilan, ces dernières 24 heures, 74 714 nouvelles infections ont été enregistrées, soit 7 312 de plus qu'il y a une semaine. Le chiffre fluctue depuis la mi-novembre. De plus, 441 patients sont en état critique et le nombre de décès a augmenté de 54.Par ailleurs, à propos de la grève des camionneurs, le Premier ministre a déclaré que les autorités publiques devaient réguler les actes illégaux pour faciliter la négociation entre le patronat et le syndicat, soulignant que réaliser la primauté du droit sur le lieu de travail était un des objectifs de l’administration de Yoon Suk-yeol.En ce qui concerne la perspective économique de 2023, Han a expliqué que les activités économiques seraient davantage en récession par rapport à cette année à cause de la hausse du taux directeur, mais la situation serait relativement meilleure que les autres pays. Avant d’ajouter qu’il faut mener une réforme, bien qu’elle soit difficile, pour augmenter le potentiel de la croissance à moyen et long terme.