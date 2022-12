Photo : YONHAP News

« Decision to Leave » du réalisateur sud-coréen Park Chan-wook a été choisi parmi les dix meilleurs films de l’année par New York Times.D’après la critique cinéma du quotidien américain, Manohla Dargis, ce long-métrage est comme un « labyrinthe qui offre un plaisir exubérant ». En le comparant avec « Vertigo », le chef-d’œuvre d’Alfred Hitchcock de 1958, elle l’a considéré comme une réinterprétation originale.L’inclusion de « Decision to Leave » dans cette liste pourrait jouer en faveur du film « made in Korea » lors des Oscars 2023, où il est sélectionné dans la catégorie du « meilleur long-métrage international ».