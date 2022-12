La Corée du Sud enregistre son mois de novembre le plus chaud

Photo : YONHAP News

Le réchauffement climatique gagne du terrain et cela se vérifie. La Corée du Sud a enregistré le mois de novembre le plus chaud depuis 1973, à savoir l'année du lancement des relevés météorologiques à l’échelle nationale.Selon les informations publiées par Météo-Corée aujourd’hui, la saison automnale, de septembre à novembre, a affiché une température moyenne de 14,8°C, en hausse de 0,7°C pour cette période.Et en novembre, les observations ont été sans appel. La température maximale moyenne nationale était de 16,5°C, la plus élevée pour ce mois depuis que le pays recense ces données.Météo-Corée a attribué ce temps très doux à l’afflux d’air chaud provenant des typhons en mi-septembre ainsi que l'influence réduite des anticyclones froids par rapport aux années précédentes.Conséquence de ce phénomène climatique : les premières chutes de neige de la saison ont été observées fin novembre, soit une dizaine de jours plus tard comparé aux dernières années.