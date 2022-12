Journée du kimchi : un événement de célébration organisé à la bibliothèque du Congrès américain

Photo : YONHAP News

Un événement de célébration de la Journée du kimchi a eu lieu hier après-midi à la Bibliothèque du Congrès américain à Washington, aux Etats-Unis. Pour rappel, un projet de résolution, qui consiste à reconnaître la Journée du kimchi comme un jour commémoratif national, avait été aussi proposé par des représentants.Plusieurs types de kimchi, un mets traditionnel coréen fait à base de chou salé, pimenté et fermenté, mais aussi des plats préparés avec ceux-ci ont été étalés au sein de la Bibliothèque du Congrès. Les représentants américains y ont été nombreux à les admirer.Ritchie Torres a déclaré que c’était la première fois qu’il goûtait du kimchi et qu’il avait déjà même peur d’y être accro. Marilyn Strickland, représentante américaine d’origine coréenne, a souligné que cette journée spéciale ne vise pas simplement à célébrer l’aliment lui-même, mais a pour objectif plutôt de valoriser les Américains originaire du pays du Matin clair, leur culture et leur histoire, et de les rendre fiers de leur identité.Le 22 novembre avait été désigné comme la Journée du kimchi, car celui-ci est fabriqué avec 11 ingrédients et présente plus de 22 vertus. Alors que certains Etats, dont New York, la Californie ou encore la Virginie, ont déjà adopté un projet de résolution pour faire de cette date un jour unique, le texte déposé par 12 représentants propose de la célébrer au niveau national.Carolyn Maloney, l’une d’entre eux, a indiqué qu’une grand part de la population savait que le kimchi est un aliment traditionnel coréen datant des Trois Royaumes de Corée, et que de plus en plus de personnes en consommaient sur le sol américain.Le président de la Société de commercialisation des produits de l'agriculture et de la pêche (aT), Kim Choon-jin, s’est attendu à ce que la Corée du Sud soit reconnue comme le pays d’origine du kimchi aux Etats-Unis, voire dans le monde entier, en expliquant que certaines nations voisines tentaient de s’approprier sa provenance.Le volume de kimchi exporté vers les USA jusqu’en novembre a atteint un niveau record de 26,7 millions de dollars. Et au vu de sa popularité, ses ventes à l'étranger devrait continuer d'augmenter au fil des années.