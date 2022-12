Kakao triple ses investissements pour la stabilisation de son service

Photo : YONHAP News

Le géant sud-coréen de la messagerie moblie Kakao organise en ligne la conférence des développeurs « If kakao dev 2022 » à partir d’aujourd’hui pendant trois jours. A cette occasion, il partagera la tendance des industries comme la finance, la mobilité, les webtoons, les jeux vidéo et l’intelligence artificielle ainsi que l’état des lieux de l’entreprise dans ces domaines.Quelque 120 développeurs prononceront des discours dans 12 thèmes constitués de 106 sessions, y compris le Backend, le cloud, le DevOps et la blockchain.Au premier jour, Kakao a dévoilé le plan de la prévention de la panne géante qui a perturbé le pays entier le 15 octobre dernier. Il compte notamment tripler ses investissements dans la stabilisation de ses services à travers le recrutement de talents et le développement de la technologie. La clef est de tripliquer le système de reprise après sinistre en reliant trois centres de données.Un organisme de l’ingénierie informatique sous la tutelle du PDG avec les experts les plus talentueux du secteur sera également formé afin d’assurer un environnement de service plus stable.Demain, le groupe expliquera plus en détail la technologie de redondance dans les sessions spéciales sur l’accident d’il y a deux mois.Lee Chae-yeong, directrice de la division technologique, a souhaité que cette conférence soit un lieu de partage de la technologie pour la promotion de l’écosystème des TIC.