Le KDI prévoit une plus forte possibilité de ralentissement économique

Photo : YONHAP News

L’Institut de développement de Corée (KDI) a analysé que l’économie sud-coréenne s’affaiblissait à cause de la baisse des exportations et devrait encore ralentir.Dans son rapport mensuel sur les tendances économiques, publié aujourd’hui, le KDI a indiqué que la production du secteur des services poursuivrait sa tendance haussière, mais la détérioration du sentiment des ménages et des entreprises, due à la hausse des intérêts, accroîtrait la possibilité de ralentissement économique.Tandis que la production des services a augmenté de 5 % sur un an en octobre, celle des secteurs minier et manufacturier s’est affaissée de 1,1 %. L’ensemble des industries a enregistré une hausse de 2,8 % de production, contre 3,2 % le mois précédent.Quant à la consommation, les ventes au détail ont diminué de 0,7 % en raison de la baisse de l’achat des biens durables et semi-durables.En ce qui concerne les exportations, la Corée du Sud a connu une chute de 14 % en novembre. Pourtant, ses importations ont augmenté de 2,7 %, aboutissant à 7 milliards de dollars de déficit.Le nombre de personnes employés a augmenté de 670 000 en glissement annuel en octobre pour se maintenir au niveau similaire à celui du mois précédent.