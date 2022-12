COVID- 19 : 74 714 nouveaux cas, la levée de l’obligation du port du masque se prépare

Photo : YONHAP News

Ces dernières 24 heures, 74 714 nouvelles infections au COVID-19 ont été enregistrées en Corée du Sud. Le chiffre fluctue depuis la mi-novembre et c’est 7 312 cas de plus qu'il y a une semaine. 441 patients sont en état critique et le nombre de décès a augmenté de 54.Tout en prévoyant une dernière vague de contaminations cet hiver, le gouvernement souligne l’importance d’une politique de prévention unique à l’échelle nationale. Dans un contexte où la ville de Daejeon ainsi que la province de Chungcheong du Sud, toutes deux dans le centre du territoire, ont récemment annoncé la levée de l’obligation du port du masque en intérieur.L’exécutif envisage tout de même la mise en place de critères sur cette levée au courant du mois de décembre. C’est ce qu’a fait savoir hier le Premier ministre Han Duck-soo devant les journalistes au sein du complexe gouvernemental de la ville administrative de Sejong. Tout comme ce matin le ministre de l’Intérieur Lee Sang-min. Attention, cette mesure devrait tout de même être concrétisée après la période de recrudescence. Une discussion à ce sujet sera menée le 15 décembre prochain. Et les conditions seront détaillées le 23 du même mois.De l’avis des experts, on pourra enlever le masque dans un lieu clos au pays du Matin clair au plus tôt en janvier, et au plus tard en mars. Dans les établissements à haut risque, cependant, le port risque de rester obligatoire.