Météo : le mercure continue de remonter

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a connu une vague glaciale soudaine la semaine dernière. Depuis, les températures remontent petit à petit. Dans la matinée, les valeurs sont négatives sur 50 % du territoire, et elles tendent de plus en plus vers 0°C.Dans l’après-midi, en revanche, la différence est plus marquante. Le thermomètre est monté ce mercredi jusqu’à 16°C sur l’île méridionale de Jeju. De nombreuses villes du sud telles que Daegu, Gwangju ou encore Busan ont observé des valeurs très douces pour un 7 décembre, entre 10 et 13°C.Du côté du ciel, il est devenu radieux au fil des heures. Très disparate ce matin, avec de la neige dans des régions du nord, des nuages menaçants dans le centre et d’autres plus clairs dans le sud, le soleil s’est ensuite généralisé, offrant aux habitants du pays du Matin clair un temps doux et sec.