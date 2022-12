Drame d’Itaewon : les directives gouvernementales de nouveau contestées

Photo : YONHAP News

La polémique continue sur les directives données par le gouvernement au lendemain du cauchemar d’Halloween à Itaewon. Elle concerne cette fois encore l’emploi des termes.Dans un premier temps, l’exécutif avait demandé aux institutions concernées d’utiliser les mots « accident » et « morts » au lieu de « catastrophe » et « victimes » respectivement. Ce qui a suscité un tollé. Plus d’un mois après la tragédie, on a appris hier qu’il avait alors décidé également de supprimer le terme « écrasement » pour la dénommer simplement comme « l’accident d’Itaewon ».D’après un journaliste de la KBS, cette mesure a été prise lors d’une réunion du centre de gestion de crise, convoquée d’urgence le lendemain matin de la bousculade mortelle. Au cours de cette conférence présidée par Yoon Suk-yeol, il a notamment été décidé de décréter le deuil national d’une semaine et d’accorder une aide aux familles des défunts pour le financement des funérailles de ces derniers.Cela a été révélé dans des forums de messagerie instantanée entre des responsables des ministères ou des autres administrations concernées. Interrogés par le journaliste, ceux-ci se sont pourtant défendus d’avoir seulement communiqué la décision déjà arrêtée lors de la réunion en question, et ce juste pour la cohérence des titres de leurs futurs comptes-rendus sur le drame.Néanmoins, une députée du Minjoo a pointé du doigt le pouvoir. Elle y voit une possible intention de « déformer et réduire la nature essentielle des faits ». Le chef du groupe parlementaire de la première formation de l’opposition avait déjà mis en question, le 8 novembre, un propos tenu par le président de la République. Lors de son déplacement sur les lieux de l’accident, Yoon a fait état de la commotion cérébrale comme cause.