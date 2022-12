Le Premier ministre pessimiste sur l’économie nationale en 2023

Photo : YONHAP News

Le Premier ministre estime que l’année prochaine non plus, la situation économique ne s’annonce pas optimiste, et ce sous l’effet du ralentissement des exportations et de la contraction des investissements. Han Duck-soo a d’emblée demandé à chaque ministère de ne pas compter ses efforts pour relancer l’activité économique.Le chef du gouvernement a lancé cet appel lorsqu’il a réuni aujourd’hui les ministres concernés par les actions urgentes de l’Etat. Il a exhorté en particulier le ministère de l’Economie et des Finances et le KDI, le think tank économique gouvernemental, à analyser minutieusement les potentiels risques pour élaborer les mesures nécessaires pour y faire face.Han s’est alors engagé à améliorer de manière rationnelle et drastique les réglementations empêchant les investisseurs étrangers et les entreprises spécialisées dans l’environnement d’accélérer leurs activités. A ce propos, il a souligné la nécessité pour chaque ministère de continuer à vérifier si les mesures détaillées en ce sens sont appliquées sur le terrain, comme il le faut.Le Premier ministre en a profité pour promettre de réformer les politiques en faveur des ménages composés d’une seule personne ainsi que des foyers monoparentaux, leur nombre ne cessant de progresser.