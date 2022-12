Emploi : la moitié du progrès de cette année est liée aux effets dits de « réouverture »

Photo : YONHAP News

Le marché de l’emploi a repris des couleurs en Corée du Sud. En 2022, le nombre de travailleurs devrait augmenter au total de 820 000 personnes par rapport à l’année précédente, mais sa croissance devrait tomber à 90 000 en 2023. C’est ce qu’a avancé la Banque de Corée (BOK) dans son rapport sur l’emploi publié aujourd’hui.La BOK a détaillé les éléments qui ont contribué à la hausse de l’embauche. Parmi quelques 820 000 emplois créés cette année, 200 000 sont attribués à ceux de la conjoncture économique et 204 000 aux facteurs structurels tels que la croissance démographique. Par contre, plus de la moitié, à savoir 418 000 emplois s’expliquent par les effets dits de « réouverture » suite à l’essoufflement de la pandémie du COVID-19.Pour rappel, à partir de cette année, les restaurants et les autres établissements commerciaux jugés à haut risque de contamination ont pu ouvrir de nouveau leurs portes sans restriction suite à la levée du dispositif de la distanciation sociale. C’est cette « réouverture » qui a boosté en grande partie l’embauche dans le pays.Cependant, un tel progrès s’est concentré dans les secteurs et métiers à bas salaire. Ce qui implique la mauvaise qualité de l’emploi.La banque centrale sud-coréenne a prédit que les effets de « réouverture » devraient s’estomper l’année prochaine de sorte que le ralentissement de la croissance économique se fasse ressentir pleinement. Et elle mise sur une hausse du nombre de travailleurs de l’ordre de 90 000.Toujours selon la BOK, le taux d’emploi devrait passer de 62,1 % cette année à 62 % l’an prochain, et celui de chômage de 3 à 3,4 %.