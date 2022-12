IPEF : la première réunion de négociations aura lieu à partir de samedi à Brisbane

Photo : KBS News

Le Cadre économique pour l’Indopacifique (IPEF) organisera sa première réunion de négociations officielles du 10 au 15 décembre à Brisbane en Australie. C’est ce qu’a annoncé aujourd’hui le ministère sud-coréen du Commerce extérieur, de l’Industrie et de l’Energie.L’IPEF a vu le jour en mai dernier à l’initiative des Etats-Unis qui voudraient contrecarrer la Chine. Ce partenariat compte 14 pays participants, y compris la Corée du Sud, le Japon, l’Australie et l’Inde. Il est considéré comme une alliance de solidarité économique anti-Pékin.A ce premier colloque de tractations participeront les délégations interministérielles des 14 nations pour mener des discussions dans quatre domaines, à savoir, le commerce, les chaînes d’approvisionnement, l’économie propre et l’économie juste.Le volet du commerce se divisera en neuf catégories : le numérique, la fluidification commerciale, le travail, l’écologie, l’agriculture, la concurrence, la transparence, l’inclusion et la coopération économique.L’année prochaine, certains pays participants à l’IPEF organiseront des réunions multilatérales-clés telles que des rendez-vous du groupe des 20 (G20) et de l’APEC, le forum de coopération économique de l’Asie-Pacifique. Ce qui laisse penser que les négociations devraient avancer rapidement pour tirer des résultats concrets lors de la réunion de l’IPEF à Brisbane.