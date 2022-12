Grève des routiers : une commission parlementaire adopte le projet de révision pour prolonger de trois ans la tarification actuelle

Photo : YONHAP News

A l’Assemblée nationale, le Minjoo, la première force de l’opposition, a fait cavalier seul pour faire avancer la discussion sur la révision de la loi relative aux activités des routiers de fret.Les députés du parti de centre-gauche se sont mobilisés ce matin afin d’adopter le projet de prolonger de trois ans le « système des tarifs de transport pour la sécurité » valable jusqu’à la fin de cette année lors de la réunion plénière de la commission parlementaire permanente de l’Aménagement du territoire et du Transport. Ils sont ainsi intervenus avant que la Solidarité des camionneurs de fret annonce la fin de la grève suite au vote de ses adhérents.Les élus du Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation présidentielle, travaillant dans cette commission, et les membres de l’administration de Yoon Suk-yeol ont boycotté ce rendez-vous en avançant que le retour au travail des grévistes est une condition préalable à toute négociation.Pour rappel, les camionneurs ont lancé leur action collective le 24 novembre dernier en demandant de pérenniser le système des tarifs de transport pour la sécurité et d’élargir aussi la liste des marchandises pouvant en bénéficier.L’exécutif et le PPP avaient contre-proposé de prolonger le dispositif de trois ans sans élargir la liste des secteurs bénéficiaires à condition que les routiers soient pas en grève. Selon eux, son projet n’est plus valable parce que le syndicat a lancé le mouvement de débrayage.Le parti gouvernemental a accusé le Minjoo de voter son projet, déjà caduc, afin d'offrir une porte de sortie au syndicat qui était bel et bien dos au mur. Selon lui, les négociations devraient repartir de zéro.