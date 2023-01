L'alpiniste Kim Young-mi atteint le pôle Sud en solitaire et sans ravitaillement

Photo : 인스타그램 캡처

L'alpiniste sud-coréenne Kim Young-mi a atteint le pôle Sud, en solitaire et sans ravitaillement, après une traversée de plus de 1 100 km. C'est une première pour un alpiniste du pays du Matin clair.L'aventurière de 42 ans a traversé l’Antarctique tout seule, soit à pied, soit à ski, en tractant un traîneau de plus de 100 kg. Elle a marché en moyenne 11 heures par jour. Au cours de son expédition, elle n'a bénéficié d'aucun ravitaillement en nourriture ou en matériel.Partie le 27 novembre dernier d'Hercules Inlet, Kim a effectué un périple de 1 185 km pendant 52 jours avant de fouler le pôle Sud et d’embrasser la boule indiquant le lieu. Après avoir réalisé cet exploit, elle a écrit sur ses réseaux sociaux : « Je suis au pôle Sud. Mais, demain, ce sera déjà du passé. Le voyage d'une cinquantaine de jours m'apparaît comme le rêve d'une nuit ».Ses compatriotes Heo Young-ho et Park Young-seok avaient déjà atteint le pôle Sud sans ravitaillement, chacun avec des coéquipiers. Mais Kim a réalisé un tel exploit en solitaire pour la première fois dans l'histoire de l'alpinisme sud-coréen.Au cours de son expédition, la brave athlète a dû faire preuve d'une force presque surnaturelle pour surmonter de nombreuses difficultés, telles que le froid meurtrier frôlant les -25°C et le vent violent. Elle a même été victime d'une cécité momentanée due à un éclat de neige.Kim Young-mi n’en est pas à sa première prouesse. Elle avait déjà conquis les plus hauts sommets des sept continents.