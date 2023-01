Une vague de froid s’abat sur la Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Ce mardi, dernier jour des vacances du Nouvel an lunaire, ou Seollal, la Corée du Sud grelotte sous un froid glacial dans tout le pays. Dans la matinée, les températures glaciales, accentuées par un vent de nord-ouest, sont tombées jusqu’à -25,5°C à Cherwon dans le Gangwon, avec un ressenti de -39,3°C.Le mercure affichait -16,4°C à Séoul et -1,9°C sur l’île méridionale de Jeju. Selon Météo-Corée, demain matin, il fera encore plus froid, avec les températures les plus basses de cet hiver. Mais dans l’après-midi, le mercure commencera à remonter progressivement pour renouer avec les normales saisonnières.Les services météorologiques ont par ailleurs émis une alerte à de fortes chutes de neige dans le sud-ouest du territoire et sur l’île de Jeju, où il a déjà commencé à neiger hier. Une vigilance particulière est donc de mise.Le trafic aérien entre l’île et plusieurs villes est perturbé déjà depuis hier. Selon les autorités concernées, ce mardi, plus de 69 % de l’ensemble des 234 vols au départ de Jeju pourraient être annulés.