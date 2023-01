Photo : YONHAP News

Le gouvernement sud-coréen dispose d’un peu plus de 96 millions de barils de pétrole de réserves. Cela représente une quantité équivalant à 111 jours de consommation nationale sans importations supplémentaires de brut. C’est une annonce faite hier par le ministère de l’Industrie et de l’Energie et la compagnie pétrolière publique (KNOC).L’exécutif entend porter le volume de ses stocks d’or noir à 100 millions de barils en 2025. A l’heure actuelle, les réserves stratégiques de pétrole sont réparties dans un total de neuf sites, qui se trouvent notamment à Yeosu, Geoje et Ulsan.