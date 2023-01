Les chefs de l’armée de terre sud-coréenne, américaine et japonaise pourraient se réunir en avril à Hawaï

Photo : YONHAP News

Les Etats-Unis chercheraient à organiser bientôt une réunion entre le chef d’état-major de leur armée de terre et ses homologues sud-coréen et japonais.A en croire les autorités militaires de Séoul, le commandement de l’armée de terre américaine pour l’Indopacifique semble envisager de tenir une rencontre début avril à Hawaï, et y a convié le sud-Coréen Park Jeong-hwa qui doit donner sa réponse.Toujours selon les autorités, il est trop tôt pour rendre publique la tenue de la conférence, car la présence du général sud-coréen ainsi que les sujets et les modalités de discussions ne sont pas encore déterminés.Si les chefs d’état-major interarmées des trois pays se retrouvent régulièrement une ou deux fois par an depuis 2010 en visioconférence ou en présentiel, il est rare que ceux de chaque armée se réunissent. Pourtant, leurs contacts se multiplient depuis l’arrivée au pouvoir de Yoon Suk-yeol, qui entend élargir la coopération sécuritaire à trois avec Washington et Tokyo.